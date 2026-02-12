●米国株式・米ドルと比べてどう？ 欧州株式の現在地 連日、ミラノ五輪での日本選手の活躍が報じられていますが、投資の世界でも、米ドル一辺倒ではない選択肢として「欧州」が改めて注目されています。 なかには、オルカンを上回る実績を残しているファンドも見られ、投資環境も活発な動きを見せています。そこで今回は、SBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、好成績欧州株式ファンドを紹介してもら