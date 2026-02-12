フリースタイルスキー女子モーグルで１９９８年長野五輪金メダルの里谷多英さん（４９）が、久しぶりの近影を見せた。１２日放送のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に解説者として登場した。１１日のミラノ・ルティナ五輪では、２００２年ソルトレークシティー大会銅の里谷さん以来を目指した冨高日向子（多摩大ク）が４位に。里谷さんは「もういったなと思いました。これはもうメダルは