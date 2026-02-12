インターネットや生成AIを活用して地域課題の解決に取り組むアイデア発表会が鹿児島市で行われました。 「IoTデザインHeForShe」は、これまで、働く女性を対象とした「IoTデザインガール」として開催されていましたが、今回から男性も参加できるようリニューアルしました。 プレゼンには、鹿児島県内の企業・事業所混成の5チームおよそ20人が参加し、これまで検討を重ねてきたアイデアを披露しました。