今月1日の志布志市長選挙で3期目の当選を果たした下平晴行さんの就任式が12日あさ、行われました。 現職・新人あわせて4人での戦いとなった今月1日の志布志市長選挙では、現職の下平晴行さんが3期目の当選を果たしました。 下平さんは、12日あさ、職員からの拍手で迎えられ登庁しました。その後の就任式で、職員に対し、「市政の課題や気づき、改善の提案を率直に発信してほしい」と呼びかけました。 （志布志市 下平晴行市長）