英国が誇るロックバンド、ブリング・ミー・ザ・ホライズン（Bring Me The Horizon／以下BMTH）が、自身初となるライブ・フィルム『Bring Me The Horizon: L.I.V.E. In São Paulo』を日本で上映することが決定した。ワールド・プレミアは3月26日にT・ジョイ PRINCE 品川で開催。その後、4月2日に東名阪、4月9日には全国13都市14館で一夜限定上映が実施される。【画像】同作品のアートワーク本作は、2024年11月30日にブラジル・