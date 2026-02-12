丸亀警察署 車の中で元交際相手の女性を脅迫・暴行したとして、香川県丸亀市の無職の男（53）が12日、脅迫と暴行の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年9月2日午前3時40分ごろから6時30分ごろまでの間、丸亀市の駐車場に止めた車の中で、元交際相手の女性（46）に「お前の一族ごとやってやるぞ」などと脅迫し、顔面をつかむ暴行を加えた疑いが持たれています。 男は別の女性に対する不同意わいせつ事件