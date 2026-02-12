「犯罪者集団と言われても仕方がない」。金融庁幹部は、米大手保険会社の日本法人プルデンシャル生命保険で発覚した前代未聞の不祥事をこう嘆いた。 過去30年以上にわたって計100人を超す社員・元社員が約500人の顧客から総額約31億円を詐取していた。プルデンシャル生命社長の間原寛氏は2月1日付で引責辞任したが、トップの首を挿げ替えて済む話ではない。被害の7割に当たる約23億円が顧客に返還されておらず、問題収束の行