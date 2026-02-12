ドル円は昨日安値割り込む=東京為替 ドル円は昨日安値152.56を割り込み、ストップロス注文を巻き込んで売りが出た。152.41まで下げている。直近安値はレートチェック報道で付けた1月28日の152.10となっている。 USDJPY152.41