ミラノ・コルティナオリンピックで11日行われたスキーノルディック複合の個人ノーマルヒル。6大会連続出場で今シーズンでの引退を表明している白馬村出身・渡部暁斗選手が日本勢トップの11位でゴールしました。会場およそ60人が駆け付け熱いエールを送った11日の白馬村。県勢2人が出場したスキーノルディック複合の個人ノーマルヒル。6大会連続出場で白馬村出身の渡部暁斗選手（37）は