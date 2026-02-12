JBL Boombox 4 ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Boombox 4」を2月19日に発売する。カラーはブラック。 価格はオープンで、直販価格は77,000円。 「Boombox」シリーズの最新モデルで、「JBLポータブルスピーカー史上最高のパワフルサウンド」を実現したという。JBL独自の「AI Sound Boost」を搭載