中国の駐大阪総領事が高市首相の“台湾有事”をめぐる発言を受け、「汚い首は斬ってやる」とSNSへ投稿し問題となって以来、約3カ月ぶりとみられる公の場に姿を見せました。中国の大阪総領事館によりますと、薛剣総領事は10日、総領事館主催の旧正月（春節）を祝うレセプションであいさつし、現在の日中関係について「厳しく複雑な局面にある」と指摘しました。そのうえで、薛総領事は「中国の政策的立場は一貫しており、いかなる揺