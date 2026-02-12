3月5日に開幕する『2026 ワールドベースボールクラシックTM 東京プール presented by ディップ』にちなみ、米大リーグ（MLB）ドジャースの大谷翔平をパッケージに描いた、伊藤園の『「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）』が、数量限定で23日から発売される。大谷は同ブランドのグローバルアンバサダーを務めている。【写真複数あり】「お〜いお茶」大谷翔平ボトル（開催記念ver.）全3デザイン『「お〜いお茶」大谷翔