大相撲春場所の開催を知らせる「御免札」を設置した担当部長の伊勢ノ海親方（中央右）ら＝12日、エディオンアリーナ大阪大相撲春場所（3月8日初日）の開催を知らせる「御免札」が12日、会場となるエディオンアリーナ大阪（大阪市浪速区）に設置された。春場所担当部長の伊勢ノ海親方（元幕内北勝鬨）は「入場券は（15日間とも）完売に近い状況。たくさんのお客さんに入ってもらうので、しっかり準備を整えたい」と話した。1月