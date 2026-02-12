認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」（東京都世田谷区、閉鎖）で２０２３年に生後４か月の男児をうつぶせに寝かせて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元施設長の男（６０）に対し、東京地裁（今井理裁判長）は１２日、禁錮１年６月、執行猶予３年（求刑・禁錮１年６月）の判決を言い渡した。同罪に問われた元施設長の長男で元施設職員の男（２５）は禁錮１０月、執行猶予３年（求刑・禁錮１０月）とした。判