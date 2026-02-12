ＨＫＴ４８は１１日、福岡サンパレスホテル＆ホールで昼公演「ＨＫＴ４８ＶａｌｅｎｔｉｎｅＣｏｎｃｅｒｔ〜きみに届けるチョコレート〜」と夜公演「地頭江音々卒業コンサート〜愛され天使に駆け込みのＩＬｏｖｅＹｏｕ〜」を開催した。昼公演は「バレンタイン」をテーマに、甘い恋愛ソングで構成されたセットリストや、ＨＫＴ４８名物といわれる寸劇などの演出を盛り込んだコンサートを展開した。本編終盤の