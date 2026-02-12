今回は、旅行中ママ友が車内で夫と急接近し、嫌な予感がしたエピソードを紹介します。まるでデートじゃん…「旦那さんが単身赴任中のママ友がいるんですが、この前そのママ友親子と一泊旅行をしました。で、旅行当日にママ友は、ピンクでフリルたっぷりの可愛いワンピースにハイヒールの靴で登場し、『まるでデートじゃん……』と思ってしまいました。またママ友は車酔いするそうで、『助手席に座ってもいい？』と言ってきたので了