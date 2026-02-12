【53本目2】 2月11日 公開 第53本目2「桐原 紗莉 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月11日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の53本目2「桐原 紗莉 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 53本目2では、理容師の紗莉が息子と年が近い男性と2人きりの大晦日を過ごす。今年は帰省しない息子のように扱ってきたが、年が開