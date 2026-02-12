“潟”の魅力を知ってもらおうと2月11日、新潟市で「潟フェス」が開かれました。「佐潟」や「鳥屋野潟」など多くの湿地がある新潟市。国内で初めてラムサール条約の湿地都市として認証されていて自然と市街地を調和させる取り組みを進めています。イベントでは地元の小学生による潟にまつわるクイズなどが行われ、参加者たちは魅力に触れていました。11月には新潟市内で「世界湿地都市ネットワーク市長会議」が開かれ