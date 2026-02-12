東急が７日続伸している。１０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆８５０億円から１兆８８０億円（前期比３．１％増）へ、営業利益を１０４０億円から１０６０億円（同２．４％増）へ増額修正し、期末配当予想を１４円から１６円へ引き上げ年間配当予想を３０円（前期２４円）としたことが好感されている。 第３四半期までの実績で、インバウンド需要が増加したホテル・リゾート事業