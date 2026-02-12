ノッティンガム・フォレストは12日、ショーン・ダイチ監督(54)の解任を発表した。今季3度目の指揮官交代となる。N・フォレストは現在、プレミアリーグで降格圏内と3ポイント差の17位。今季は会長との確執が取り沙汰されたヌーノ・エスピーリト・サント氏が開幕1か月も経たずに解任されると、後任のアンジェ・ポステコグルー氏も39日の短期政権に終わり、昨年10月からダイチ監督が指揮を執っていた。クラブは公式サイトで「私