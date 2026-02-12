ファジアーノ岡山は12日、FW末宗寛士郎(18)とDF千田遼(18)がマリンガFC(ブラジル)へ約3か月間短期留学することを発表した。この取り組みはクラブが進めている「若手選手の育成・強化」および「海外との接続強化」施策の一環として実施。目的として「異文化環境でのプレーを通じた個人の技術・精神面、ならびに語学力の研鑽」「海外クラブとのネットワーク構築」を挙げている。両選手とも岡山U-18出身で、年代別日本代表の経