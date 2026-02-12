ブラック MATECH株式会社は、容量2万mAhのモバイルバッテリー「PowerCube 20000 45W」を2月12日（木）に発売した。価格は5,990円。カラーはブラックとホワイト。 ホワイト 同容量クラスにおいて世界最小を謳うモバイルバッテリー。面積は名刺とほぼ同じ大きさで、従来モデルから約30%のサイズダウンを実現した。 最大45W出力に対応し、USB Type-C端子2個とUSB Type-A端子1個を搭載。最大3台の機