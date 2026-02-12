フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年2月12日（木）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 89 - 138 ニューヨーク・ニックス NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューヨーク・ニックスがエクスフィニティ・モバイル・アリ&#12