トロント・ラプターズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年2月12日（木）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 95 - 113 デトロイト・ピストンズ NBAのトロント・ラプターズ対デトロイト・ピストンズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし19-29で終了する。第