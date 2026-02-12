【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系毎週水曜23時～）にて、番組初となるスタジオ公開収録「ナイナイミュージックフェス」の開催が決定。その様子が、2週連続で放送されることが明らかとなった。 ■ナイナイと豪華アーティストが、番組で“やり残したこと“を叶える特別なコラボステージも ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之がMCを務め、