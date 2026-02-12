北村匠海、横浜流星が東京・代官山にあらたにオープンしたDIOR（ディオール）のブティック、ディオール バンブー パビリオンを訪問。『GQ JAPAN』の公式SNSでは、ふたりの動画が公開された。 【動画】横浜流星＆北村匠海が選んだ“ベストバイ”は？／「ディオール バンブー パビリオン」オープニングイベントの様子【写真】①②横浜流星が公開した北村匠海との2S（3枚目）