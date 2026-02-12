ＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏ [東証Ｇ] が2月12日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の最終損益(非連結)は4億2500万円の赤字(前の期は2億3600万円の赤字)に赤字幅が拡大し、26年12月期も5億6700万円の赤字に赤字幅が拡大する見通しとなった。3期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の最終損益は1億4000万円の赤字(前年同期は9100万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-313.8％