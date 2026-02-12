応用地質 [東証Ｐ] が2月12日昼(12:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比6.8％減の49.5億円になり、26年12月期も前期比3.1％減の48億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を100円→110円(前の期は86円)に増額し、今期も110円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.5％減の11.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.4％→4.7％に悪