大倉工業 [東証Ｐ] が2月12日昼(12:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比25.8％増の64.2億円になり、26年12月期も前期比4.2％増の67億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比25円増の220円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の16.4億円となり、売上営業利益