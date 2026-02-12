ミラノ・コルティナ冬季五輪は、スノーボード・ハーフパイプの男子予選が11日（日本時間12日）、リビーニョ・スノーパークで行われ、2022年北京五輪金メダリストの平野歩夢が登場。結果は全体7位で、上位12人が進める決勝に駒を進めた。日本勢は、平野歩を含め戸塚優斗、山田琉聖、平野流佳ら4人全員が予選を突破。決勝は13日（同14日）に行われる。 ■「膝の感覚がない」状態 予選は2回の