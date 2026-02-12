12日午前11時半すぎ、広島県廿日市市原の住宅で「家から火が出ている」と住人から消防に通報がありました。消防車6台と救急車1台が出動し、消火にあたっています。出火当時家にいた2人はすでに避難しているということです。（2026年2月12日正午の情報）