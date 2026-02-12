12日朝、諫早市の国道で車同士の衝突事故がありました。 3人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 12日午前6時20分頃 諫早市貝津町の国道34号で、直進していた軽乗用車に脇道から出てきた普通乗用車が衝突する事故がありました。 この事故で軽乗用車に乗っていた20代の男性3人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 現場付近では約2時間半にわたって車線規制が行われ、一