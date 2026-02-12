現役女子高校生シンガー・ソングライターtuki.が11日、初のワンマンライブ『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』を日本武道館で開催。「ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」でギネス世界記録認定の快挙を達成した。【写真】「髪めっちゃ長い」“素顔非公開”のtuki.が披露した日常ショットtuki.は、ワンマンライブはもちろん、イベントや番組収録なども含めて、この公演が初