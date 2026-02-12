球宴出場3度を誇るベテラン右腕、リアム・ヘンドリックス投手（37）がツインズとマイナー契約を結んだと11日（日本時間12日）、ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏ら複数の米記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。オーストラリア出身のヘンドリックスは2011年にツインズでメジャーデビュー。ブルージェイズ、アスレチックスなどを経て21年にはホワイトソックスでリーグ最多38セーブを記録した。ホ軍在籍