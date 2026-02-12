相良路に春の訪れを告げる「人吉球磨のひなまつり」が開かれ、訪れる人を楽しませています。 【写真を見る】本堂を埋め尽くす1200体は「亡き親の愛」去年12年ぶりに復活した“ひなの寺”の春熊本・専徳寺 本堂いっぱいに飾られたひな人形。「ひなの寺」として全国的にも知られる熊本県相良村の専徳寺です。 1200体以上あるというひな人形は、8年前に亡くなった元住職の安部弘昭さんが、娘のために集めたものです。 一時展