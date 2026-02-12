お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄が12日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男女ハーフパイプ（HP）の予選で日本勢全員が決勝進出を果たしたことを、「大サビ」と表現した。大サビとは、曲の最後のサビの前に入る独自のメロディのことで、曲が最も盛り上がる後半部分で使われる。男子では戸塚優斗が2位、山田琉聖3位、平野流佳5位、平野歩夢7位で、女子では清水さら