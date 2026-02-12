卓球選手でタレントの菊池日菜が11日にインスタグラム。22歳の誕生日を迎えたことを報告すると、ファンから祝福の声が相次いだ。【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子22歳、初々しい“卓球と出会う前”の姿11日に22歳の誕生日を迎えた菊池は投稿の中で「22歳は私にとって憧れでもあり、ここまであっという間だったなと、時間の経つ早さを感じています」とコメント。続けて「改めて振り返ると、何気なく過ごしてきた毎日や、