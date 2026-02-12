第98回アカデミー賞国際長編映画賞・香港代表となった映画『破・地獄（原題）』が、邦題を『旅立ちのラストダンス』として、5月8日よりTOHOシネマズ シャンテ、新宿武蔵野館ほかにて全国公開されることが決定。併せて、ポスター、俳優の風間杜夫がナレーションを担当した予告編が解禁された。【動画】風間杜夫が世映画予告編ナレーションに初挑戦！映画『旅立ちのラストダンス』予告編香港映画界の伝説的喜劇王マイケル・ホ