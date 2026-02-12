スピードスケート男子1000メートル決勝でトラブルミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1000メートル決勝が11日に行われた。優勝候補の一角だった2025年世界選手権金メダリストのユップ・ベンネマルス（オランダ）は、廉子文（中国）に進路を妨害され、5位になるというトラブルが発生。海外解説者は、無事にゴールしていれば「間違いなくベンネマルスの五輪記録になっていた」と嘆きの声をあげている。事件が起きたの