女優の柏木由紀子が12日にインスタグラムを更新。お気に入りのアクセサリーを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】柏木由紀子、上品な雰囲気のオフショット柏木が投稿したのは自身のオフショット。写真には、黒のニットワンピースを着てジュエリーブランド「NOAARK（ノアーク）」のネックレスとバングルを身に付けた彼女の姿が収められている。投稿の中で柏木はNOAARKのアイテムについて「日本発のハンドメイドア