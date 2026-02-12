福井梨莉華が、2月9日（月）発売のアイドル誌「BOMB」3月号限定版の表紙＆グラビアに登場した。 福井梨莉華 福井梨莉華 限定版の表紙は福井梨莉華 ボム3月号限定版の表紙を飾るのは、たわわボディと笑顔で、今年のグラビア界での最重要人物となっている福井梨莉華の最新グラビア。今回も大迫力のボディを披露している。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。 通常版の表紙は日向坂46の正源司陽子 ボム3月号