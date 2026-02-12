ミラノ・コルティナ五輪は１２日、第７日目の競技が行われる。フリースタイルスキー男子モーグル決勝が行われる。前回・北京五輪銅の堀島行真（トヨタ自動車）にメダルの期待がかかる。昨年３月に同じ会場でのＷ杯を制した。予選の１回目でハイスコアでたたき出した。完成度の高いエアとターンの技術を生かして優勝を目指す。初出場の島川拓也（日本仮設）や藤木豪心（イマトク）西沢岳人（リステル）は予選２回目から決勝進出