広島の新井貴浩監督が１２日、１４日から始まる沖縄２次キャンプで異例の入れ替えも辞さない構えを示した。この日は宮崎・日南キャンプを打ち上げ。「横一線」を掲げる今キャンプだが、沖縄移動後もサバイバルは続く。「今までは沖縄から日南に行くのはなかったと思うけど、結果と内容が伴っていなかったら、宮崎に戻ってもらう選手も出てくる。」。就任４年目で異例の２次キャンプ中の入れ替えを行う可能性も示唆した。２軍キ