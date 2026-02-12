◆ミラノ・コルティナ五輪【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われ、日本短距離エースの森重航（２５）＝オカモトグループ＝は１分９秒８５で２４位に終わった。世界記録保持者のジョーダン・ストルツ（米国）が五輪新記録の１分６秒２８で金メダル。森重は１４日（日本時間１５日）に２２年北京五輪銅メダルの本命種目５００メートルを控える。日本男子２４年ぶりとなる２大会連続メダルの可能性を