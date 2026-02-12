巨人の佐々木俊輔外野手が１２日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で大勢投手から中前打を放った。高めの直球を振り抜き、痛烈なライナーが中前へ抜けた。直前のフリー打撃中にはケージ裏で見守っていた松井秀喜臨時コーチからアドバイス。即、結果に結びつけた。