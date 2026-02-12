巨人の山瀬慎之助捕手が１２日、松井秀喜臨時コーチから指導を受けた。打撃ケージの横で松井氏がバットを持ちながらの実演指導。その後は山瀬の体に触れる場面もあった。山瀬にとって、松井氏は星稜（石川）の大先輩にあたり、１８年夏の甲子園で松井氏の始球式の捕手役を務めた縁もある。