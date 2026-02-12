2月23日からオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップに臨む日本サッカー協会（JFA）は2月12日、オーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップ2026（2月23日〜3月22日）に臨む、なでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー26人を発表した。ニルス・ニールセン監督が率いる新体制で、アジア王者の称号と通算3度目の大会制覇を目指す。今回のメンバーには、主将を務めるMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）やDF熊谷紗