学生らによるデモで前の政権が崩壊したバングラデシュで12日、政変後初の総選挙の投票が始まりました。政治体制が安定するのかが焦点です。バングラデシュでは、公務員採用の優遇措置に反対する学生らのデモが激化し、2024年8月、当時首相だったハシナ氏が辞任に追い込まれ、インドに逃亡しました。その後、学生らの要請を受け入れた、ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏が率いる暫定政権が選挙に向けた準備を進めてきまし