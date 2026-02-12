事前の各社の情勢調査以上に自民が大勝した衆院選。自民単独で3分の2以上という結果に高市早苗首相も「ホクホク」かと思いきや、意外にもその後の記者会見などではさほど笑顔が見られない。 その背景には、「国民から浮かれていると見られないように」という気持ちだけでなく、困難が待ち構えているということもあるのかもしれない。 まず高市首相にとって新たな課題となったのは、衆院で316議席に増えた自民党のグリップだ。単