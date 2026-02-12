SUPER EIGHT・大倉忠義の初の著書『アイドル経営者』が、週間3.6万部を売り上げ、2月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において3位にランクイン。ジャンル別「ビジネス書」では1位を獲得した。【写真】大倉忠義、経営者ポーズをお願いされ照れ笑い本作は、アイドルと経営者という2つの視点を持つ大倉が実践する「45のルール」をまとめた1冊。昭和・平成・令和と時代が移り変わる中で、価値観や常識も大きく変化し